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01.06.2020,  
09:59
Текст:  Антон Валагин

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

Расквартированная в Техасе 3-я танковая бригада "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии первой в армии США получила танки новейшей модификации Abrams M1A2 SEPv3.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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На машинах установлен новый комплекс радиосвязи, позволяющий обмениваться информацией со всеми элементами перспективной боевой бригадной группы. Усовершенствованная энергосистема вырабатывает больше электричества и эффективно распределяет его между бортовыми системами. Кстати, вспомогательная силовая установка на M1A2 SEPv3 также модернизирована и спрятана под броню.

Улучшена система управления огнем - в нее включена аппаратура для стрельбы двумя типами снарядов: многоцелевым ХМ1147 АMP с программируемым взрывателем и бронебойным подкалиберным M829А4 АКЕ, пишет dambiev. На танках установлен модифицированный комплекс активной защиты RafaelTrophy HV и система электронного подавления, блокирующая каналы управления самодельными взрывными устройствами.

Для облегчения работы техников в Abrams используется усовершенствованная технология конструктивно-сменных блоков. В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков. Работы будут вестись на трех заводах в Огайо, Пенсильвании и Флориде.

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