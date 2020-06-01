Постановление правительства Астраханской области от 1 июня 2020 года № 241-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 29.05.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 7 постановления слово "ежедневный" заменить словом "еженедельный".

1.2. Подпункт 16.4 пункта 16 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

"- работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







