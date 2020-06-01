Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял прибывшего в республику сербского президента Александра Вучича. В рамках официальных мероприятий политики проинспектировали строительство "Балканского потока" - участка "Турецкого потока", проходящего через территорию Болгарии.

Борисов заявил, что, несмотря на вызванный пандемией коронавируса кризис, строительство газопровода не прекращалось, сообщает БНТ. Премьер также подчеркнул, что все работы идут в строгом соответствии с законами Евросоюза. Ожидается, что проект будет завершен уже к концу текущего года.

Со своей стороны, Вучич выразил удовлетворение ходом работ и отметил большое значение "Балканского потока" для обеих стран. Кроме того, президент заявил, что для сербов болгары являются братским народом.