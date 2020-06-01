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Рубрика: В мире

Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока"

Текст: Александр Гацак (София)

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял прибывшего в республику сербского президента Александра Вучича. В рамках официальных мероприятий политики проинспектировали строительство "Балканского потока" - участка "Турецкого потока", проходящего через территорию Болгарии.

Фото: iStock
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Борисов заявил, что, несмотря на вызванный пандемией коронавируса кризис, строительство газопровода не прекращалось, сообщает БНТ. Премьер также подчеркнул, что все работы идут в строгом соответствии с законами Евросоюза. Ожидается, что проект будет завершен уже к концу текущего года.

Со своей стороны, Вучич выразил удовлетворение ходом работ и отметил большое значение "Балканского потока" для обеих стран. Кроме того, президент заявил, что для сербов болгары являются братским народом.

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