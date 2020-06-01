Фрегат "Адмирал флота Касатонов" получил северную прописку

Многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 наконец-то становится в строй. Он войдет в состав Северного флота.

Простым рождение этого корабля не стало. Заложили его 26 ноября 2009 года на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. Спуск на воду был запланирован на 2011 год, а в 2012-ом он должен был совершить переход в Севастополь и начать службу на Черном море. Но строительство, а затем испытания затянулись более чем на десять лет. Только к началу этого лета он прошел весь цикл заводских и флотских испытаний. Когда результаты госиспытаний будут официально утверждены, фрегат встанет в строй, но уже не Черноморского, а Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 построен с широким применение технологий невидимости "стелс". Помимо характерных угловатых обводов в нем широко используются композитные материалы.

Корабль обладает хорошими мореходными качествами и внушительной огневой мощью. В шестнадцати пусковых ячейках могут размещаться различные ракеты - многофункциональные "Калибры", противокорабельные "Ониксы" и в перспективе гиперзвуковые "Цирконы". Как утверждают эксперты, этот фрегат станет первым, на борту которого появится гиперзвуковое оружие.

Фрегат имеет мощную противовоздушную и противоракетную защиту. В тридцати двух ячейках могут устанавливаться самые различные зенитные ракеты, способные уничтожать все типы самолетов, а также противокорабельных ракет противника. Кроме того, имеется пусковая установка ракет ближнего боя "Верба".

Все это дополняет артиллерия - два шестиствольных 30 мм автомата "Палаш" и одна 130 мм автоматическая пушка А-192.

Фрегат также имеет новейший торпедный комплекс "Пакет-НК", способный не только уничтожать чужие субмарины, но и перехватывать пущенные ими торпеды.

Корабль несет на борту один многоцелевой вертолет Ка-27. Скорость полного хода - 29,5 узла. Дальность плавания 4500 миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 170 моряков плюс 20 морских пехотинцев.