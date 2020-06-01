Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.06.2020,  
14:53
Текст:  Сергей Птичкин

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" получил северную прописку

Многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350 наконец-то становится в строй. Он войдет в состав Северного флота.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: ВМФ России
Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России

Простым рождение этого корабля не стало. Заложили его 26 ноября 2009 года на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. Спуск на воду был запланирован на 2011 год, а в 2012-ом он должен был совершить переход в Севастополь и начать службу на Черном море. Но строительство, а затем испытания затянулись более чем на десять лет. Только к началу этого лета он прошел весь цикл заводских и флотских испытаний. Когда результаты госиспытаний будут официально утверждены, фрегат встанет в строй, но уже не Черноморского, а Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 построен с широким применение технологий невидимости "стелс". Помимо характерных угловатых обводов в нем широко используются композитные материалы.

Корабль обладает хорошими мореходными качествами и внушительной огневой мощью. В шестнадцати пусковых ячейках могут размещаться различные ракеты - многофункциональные "Калибры", противокорабельные "Ониксы" и в перспективе гиперзвуковые "Цирконы". Как утверждают эксперты, этот фрегат станет первым, на борту которого появится гиперзвуковое оружие.

Фрегат имеет мощную противовоздушную и противоракетную защиту. В тридцати двух ячейках могут устанавливаться самые различные зенитные ракеты, способные уничтожать все типы самолетов, а также противокорабельных ракет противника. Кроме того, имеется пусковая установка ракет ближнего боя "Верба".

Все это дополняет артиллерия - два шестиствольных 30 мм автомата "Палаш" и одна 130 мм автоматическая пушка А-192.

Фрегат также имеет новейший торпедный комплекс "Пакет-НК", способный не только уничтожать чужие субмарины, но и перехватывать пущенные ими торпеды.

Корабль несет на борту один многоцелевой вертолет Ка-27. Скорость полного хода - 29,5 узла. Дальность плавания 4500 миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 170 моряков плюс 20 морских пехотинцев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org
Хвост сгорит: почему F-35 запретили летать на сверхзвуке 11:52
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море 29.05.2020
Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ РФ раньше срока 29.05.2020
гособоронзаказ
Фото: ПО "Миус-Фронт"
Видео: Донские поисковики раскрыли тайну найденного сейфа 1941 года 11:49
Атомный ракетоносец "Князь Владимир" передали флоту 28.05.2020
В чем преимущества "Парализатора", поступившего в военную полицию 28.05.2020
корабли
Фото: Fred W. Baker III, U.S. Army / wikimedia.org
Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2 10:43
Крейсер-неудачник: как советские летчики отбомбились по гордости рейха 29.05.2020
Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота 27.05.2020