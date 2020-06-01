Постановление правительства Хабаровского края от 1 июня 2020 года № 240-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 137-пр "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 137-пр "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) абзац первый подпункта 1 дополнить словами ", а также с негосударственными дошкольными образовательными организациями, предоставляющими услуги по дневному уходу за детьми и не осуществляющими деятельность в связи с введением ограничительных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр;";

б) подпункт 2 дополнить словами ", а также предоставляющими услуги по дневному уходу за детьми и не осуществляющим деятельность в связи с введением ограничительных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр";

2) в абзаце шестом пункта 6 цифры "01" заменить цифрами "10".

2. Установить, что решения об отказе в выплате единовременной адресной помощи лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1 постановления Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 137-пр "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан", предоставляющим услуги по дневному уходу за детьми, принятые до вступления в силу настоящего постановления, пересматриваются в беззаявительном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства края Ю.Б.Золочевский







