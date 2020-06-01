Кабмин уточнил порядок оказания помощи застрявшим за границей россиянам

На этой неделе закончится прием заявлений от россиян, которые в ожидании вывозных рейсов на родину из других стран, хотят получать материальную поддержку от государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства с изменениями в правила помощи гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможность вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. Ее получают россияне, у которых были обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На оплату проживания, неотложные расходы и продление виз Министерство иностранных дел ранее получило от правительства 2,5 миллиарда рублей.

Для получения материальной помощи гражданам необходимо заполнить заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Согласно изменениям в правила, сделать это необходимо до 5 июня включительно.

Также в положении уточнено, что государство прекращает поддержку в случае невылета заявителя вывозным бортом.

При этом, заполняя заявление, гражданин теперь берет на себя обязательство добровольно вернуть ошибочно или в излишнем размере поступившие ему на банковский счет денежные средства.