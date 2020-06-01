КПРФ внесла в Госдуму поправки о поддержке пчеловодства

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, направленный на регулирование пчеловодства, а также охрану пчел и среды их обитания.

Предлагается установить правовые основы развития этой отрасли и господдержки в этой сфере.

Коммунисты обращают внимание на важную роль пчеловодства в обеспечении продовольственной безопасности, а также в сохранении биологического разнообразия в России.

В связи с этим предлагается создать единую правовую основу развития отрасли, закрепить возможность широкой поддержки российских пчеловодов. Говорится, среди прочего, о применении особых налоговых режимов для них, о включении поддержки пчеловодства в госпрограммы РФ и регионов.

Цель - привлечь в отрасль новых участников, создать стимулы для вовлечения личных подсобных хозяйств. Кроме того, среди целей - обеспечение качества и безопасности продуктов пчеловодства, охрана пчел и среды их обитания, сохранение генофонда пчел в РФ. Отметим, что Геннадий Зюганов уже не раз обращал внимание на связанные с этим проблемы.

В пояснительной записке приводится сравнение: если в 1990 году в российских хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 миллиона пчелиных семей, то к 2019 году их количество снизилось до 3,1 миллиона.

Законопроект, в частности, содержит нормы, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.