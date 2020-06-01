Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям по месту их пребывания

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность предоставлять льготы и пособия семьям с детьми по месту их пребывания.

Детский омбудсмен на встрече с Владимиром Путиным по видеосвязи выступила с докладом о деятельности института уполномоченных в 2019 году.

Она отметила, что в период пандемии коронавируса стал актуальным вопрос предоставления льгот и пособий. Из-за некоторых нормативных документов, например, дети-инвалиды с временной регистрацией не могут получить технические средства реабилитации по месту пребывания. В похожую ситуацию попадают и многодетные родители, зарегистрированные в разных регионах, рассказала она, добавив, что из-за этого они могут не получить положенных льгот.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления мер поддержки семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. И рассмотреть возможность, каким образом можно преодолеть этот барьер, учитывая современное развитие цифровых технологий, а также те проекты, которые уже реализуются рядом ведомств", - заявила Анна Кузнецова.