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01.06.2020 23:21
Рубрика: Власть

Летают днем и ночью

НАТО активно действует у границ России
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 117(8171)
В Минобороны России обратили внимание на эскалацию военной деятельности стран НАТО у наших границ. Особенно в этом усердствуют американцы, на активность которых ничуть не повлияла охватившая мир пандемия коронавируса.

Показательную статистику озвучил вчера на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Если в апреле самолеты В1В стратегической бомбардировочной авиации США выполнили один полет вдоль Камчатки, то в мае у наших рубежей зафиксировали уже пять подобных рейдов.

Фото: Fedor Leukhin/wikipedia.org
Истребители РФ отогнали стратегические бомбардировщики США от границ

От воздушного пространства РФ чуть ли не ежедневно приходится отгонять и чужие самолеты-разведчики. По данным Генштаба, в мае их десять раз видели над Балтикой, шесть - над Черным морем. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B был также зафиксирован над территорией Грузии. А в восточном Средиземноморье самолеты ВМС США типа "Посейдон" не раз подходят к нашим военным базам в сирийских Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных действий в апреле семь раз в воздух поднимали истребители. В мае - 17.

По оценке наших военных, подлеты к границам РФ продолжают ломать систему безопасности в Европе. Причем делается это на фоне заявлений о выходе американцев из Договора по открытому небу и предпринятых США шагов по разрушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В еще одну "горячую точку" НАТО может превратить Арктику. Рудской напомнил, что недавно впервые после окончания "холодной войны" альянс провел крупные учения в акватории Баренцева моря. Там натовцы сосредоточили три эсминца, атомную подлодку и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также британский фрегат.

"Воевали" они, понятное дело, против России. Точнее, отрабатывали нанесение ударов по объектам РФ и тренировались в перехвате наших ракет. В Генштабе такой сценарий учения назвали провокационным и дали команду Северному флоту постоянно отслеживать и сопровождать в Баренцевом море натовские корабли.

Россия инициирует перенос крупных военных маневров подальше от границ страны. Минобороны России уже приняло такое решение по стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020"

Ранее наши военные и дипломаты не раз высказывались по поводу объектов ПРО США в Польше и Румынии. Вчера генерал Рудской признал: сохраняется опасность того, что на этих базах американцы разместят крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, для наращивания противоракетного потенциала и расширения возможности следить за нашими внутренними районами США продолжают модернизировать в норвежском Ваардё радиолокационную станцию "Глобус-3".

Тем не менее Россия по-прежнему пытается наладить конструктивный диалог с руководством НАТО. Москва последовательно выступает за снижение уровня конфронтации, отказ от агрессивных действий и демонстрации силы.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Правительство Минобороны

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