На Пхукете ослабили карантин

Остров Пхукет в Таиланде постепенно возвращается к привычной жизни. С понедельника здесь возобновили работу все порты и пристани в рамках первого этапа смягчения карантина, пишет Bangkok Post.

Распоряжение о запуске пассажирского судоходства подписал губернатор одноименной провинции Пакапонг Тавипат. По его словам, на пропускных пунктах по-прежнему будет вестись усиленный санитарный контроль. Всем прибывающим предложат пройти специальный досмотр с применением технических средств дистанционной термометрии тела.

Как сообщается, открыт для свободного проезда и мост, соединяющий остров с материком. Вместе с тем, местный аэропорт пока остается под замком.

Полное открытие Пхукета состоится только через месяц, хотя некоторые ограничения продолжат действовать и после этого. Среди них - обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.