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1 июня 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 29 мая 2020 года № 96 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 1 июня 2020 г.
Вступает в силу 29 мая 2020 г.

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

в абзаце первом слова "а также социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, осуществляющим деятельность" заменить словами "а также социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность";

абзац пятый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"Работодатель осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)" и от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с трудовым законодательством;".

1.2. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, производятся за период, в течение которого деятельность Работодателя, профессиональная деятельность Самозанятого гражданина приостановлена (вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губернатора области № 27.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1, салонам красоты (в том числе парикмахерским), возобновившим свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27 ограничений.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2020 г.

Губернатор Г.С.Никитин



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