От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер

Анатолий Гольдфедер, генеральный продюсер телешоу "Поле чудес", умер в Москве на 70-м году жизни поздно вечером 31 мая.

Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович. Уточнив, что Гольдфедер "довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз".

Позже ко всему прочему у продюсера обнаружили новый коронавирус. Гольдфедера перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался в воскресенье.

При этом шоумен подчеркнул, что 70% успеха программа "Поле чудес" обязана именно своему генеральному продюсеру, который "был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", ранее работавшим в Росконцерте режиссером массовых представлений.

"Не представляю, что будет дальше. Погиб мой брат. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил", - сказал артист.

Анатолий Гольдфедер родился в 1951 году в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского. На "Поле чудес" пришел в 1998-м, с 1 сентября 2003 года став директором программы.