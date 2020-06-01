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1 июня 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 1 июня 2020 года № 103 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 1 июня 2020 г.
Опубликован 1 июня 2020 г.
Вступает в силу 1 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 01.06.2020 № 58-00-05/1-4539-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. преамбулу после слов "от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" дополнить словами ", от 08.05.2020 "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19";

1.2. в пункте 3:

1.2.1. абзац первый подпункта 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. если иное не установлено настоящим постановлением, приостановить с 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года включительно деятельность:";

1.3. дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:

"25. Установить, что в соответствии с Методическими рекомендациями "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, снятие ограничений осуществляется в три этапа:

25.1. С 01.06.2020 осуществить переход на первый этап снятия ограничений:

25.1.1. Возобновить работу предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

- сферы услуг;

- торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета один человек на 4 кв. м;

- дилерских центров.

25.1.2. Установить возможность:

- занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися

не менее 5 метров;

- прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

25.1.3. Сохранить действие следующих условий:

- режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома;

- сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска;

- использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу);

- соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

- соблюдение дезинфекционного режима;

- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров);

- проведение интенсивной информационной работы с населением.

25.1.4. Населению целесообразно использовать личный транспорт.

25.1.5. Руководителям предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, организовать работу в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19".

26. Установить, что граждане, посетившие территории государств и территории иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и въезжающие на территорию Пензенской области, вправе не обеспечивать самоизоляцию в случае:

- прохождения непосредственно перед прибытием в Пензенскую область изоляции в условиях обсерватора на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации при наличии подтверждающих документов;

- выздоровления от новой коронавирусной инфекции при наличии подтверждающих документов медицинских организаций;

- отсутствия признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Пензенскую область.";

1.4. пункты 25, 26 постановления считать соответственно пунктами 27, 28.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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