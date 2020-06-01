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01.06.2020,  
12:57
Текст:  Александр Степанов

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России

Фото: ВМФ России Фото: ВМФ России
Фото: ВМФ России
Фото: Севмаш/РИА Новости
Северный флот получит новое оружие

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" принят в состав ВМФ, сообщил главком Военно-морского флота Николай Евменов в ходе церемонии подписания передаточного акта в здании Главного адмиралтейства.

Евменов подчеркнул, что подводная лодка была передана ВМФ в День Северного флота. Он отметил, что в ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав флота.

По словам Евменова, "Князь Владимир" будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота.

"Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками", - сказал главком.

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ВМФ России
Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org
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