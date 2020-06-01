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Появился трейлер британского мини-сериала "Отравление в Солсбери"

Новости
    01.06.2020, 14:12
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

Телеканал BBC One выложил в сеть трейлер трехсерийной драмы "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings).

Режиссером сериала стал Сол Гибб ("Герцогиня", "Французская сюита", "Дублинские убийства"), сценарий написан Адамом Паттерсоном и Декланом Лоном.

Основные роли сыграли Энн-Мери Дафф, МайАнна Бёринг, Райф Сполл и другие.

В официальном синопсисе о сериале сказано следующее: драма повествует о том, "как обычные люди и общественные службы реагируют на внезапно возникшую нештатную ситуацию, демонстрируя чудеса героизма".

Показ эпизодов запланирован на 14-16 июня.

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