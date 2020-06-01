Посол КНР в США изложил позицию Китая по госбезопасности Сянгана

Воспользовавшись этой ситуацией, отдельные лица откровенно призывают к так называемой "независимости Сянгана", провоцируя насилие и подрывая предел терпения центрального правительства страны. Вместе с тем, внешние силы все более бесцеремонно вмешиваются в дела Сянгана, провоцируя разные инциденты. В результате Сянган оказался ввергнутым в хаос, а государственная безопасность Китая была поставлена под угрозу.

Цуй Тянькай отмечает, что настал момент немедленного устранения пробела в сфере гарантии государственной безопасности в Сянгане. На недавней сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва было принято решение о формировании и совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма для обеспечения государственной безопасности в особом административном районе Сянган. Согласно этим принципам Постоянный комитет ВСНП разработает соответствующий закон. Решение законодательного органа КНР получило широкую поддержку в китайском обществе, в том числе среди соотечественников в Сянгане.

В статье отмечается, что в любой стране мира, независимо от ее системы, правовые основы государственной безопасности формируются исключительно законодательной властью страны. Центральное правительство несет всю полноту ответственности за защиту государственной безопасности, а ВСНП ответственно за правовую основу, так как это верховный орган законодательной власти.

Нынешняя законодательная инициатива ВСНП, как отмечает посол, выдвинута в русле реализации принципов "одно государство, две системы", "Сянганом управляют сянганцы" и высокой степени автономии. Без гарантии госбезопасности не может быть и речи о долговременном процветании и стабильности в Сянгане.

Посол КНР отмечает в статье, что законодательная деятельность ВСНП является надежным гарантом безопасности жизни и имущества населения Сянгана, их законных права и свобод, а также право высокой автономии, что, в конечном итоге, пойдет во благо развития правовой среды и делового климата в ОАР Сянган.