Правительство представит нацплан по восстановлению экономики 1 июня

Основная его цель - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

"Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению", - добавил Мишустин. Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества, не раз обсуждался на совещаниях в правительстве.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. "Выполнить его надо будет до конца следующего года", - напомнил глава кабинета министров.