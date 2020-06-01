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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники

Текст: Ирина Огилько

Для репетиций Парада Победы на Тверской улице нанесут временную желтую разметку. По ней будет двигаться военная техника, участвующая в репетициях и самом Параде 24 июня. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: РИА Новости
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"В ночь с 1 на 2 июня специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - отметил Петр Бирюков.

"На линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 24 июня", - подчеркнул заммэра.

Он призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги. "Желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - отметил Петр Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что также для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.

Как только мероприятия пройдут, ограждения вернут на прежнее место.

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