На ферме под Курском задохнулись 700 поросят

Из-за отключения электричества на курском свиноводческом комплексе погибло 700 голов молодняка.

ЧП произошло 30 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас - после доклада замглавы региона на совещании у губернатора. В Фатежском районе произошла авария на подстанции, питающей свиноферму с молодняком. Отключились вентиляция и водоснабжение, температура в помещении повысилась до 39 градусов. По предварительным данным, животные задохнулись.

- Проведены лабораторные исследования, результат на африканскую чуму отрицательный, - рассказал вице-губернатор Сергей Стародубцев. Павшие животные утилизированы.

Компания-владелец фермы проводит собственное расследование ЧП. На агрокомплексе содержится 54 тысячи голов свиней.