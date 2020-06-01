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01.06.2020 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В больнице под Воронежем произошла вспышка COVID-19

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Оперативный штаб Воронежской области опубликовал специальное заявление по ситуации в Новоусманской районной больнице. Это медучреждение одним из первых в регионе начало лечение больных с коронавирусом.

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За последние три дня взятые у медперсонала Новоусманской РБ тесты на COVID-19 дали 10 положительных результатов, говорится в сообщении. Среди инфицированных двое врачей, четверо сотрудников среднего медперсонала и столько же - младшего. Также коронавирус выявлен у 20 пациентов больницы. 18 из них находятся в хирургическом отделении, 2 - в терапевтическом.

- Оперативно проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациенты переведены в специализированные стационары. Хирургическое отделение временно прекратило работу - оно продезинфицировано и готово к продолжению лечения после получения отрицательных тестов на COVID-19 у оставшегося персонала, - рассказали в оперативном штабе.

Нуждающиеся в хирургических операциях пациенты направляются в другие стационары. Терапевтическое отделение после обработки продолжает работу.

На 1 июня в Воронежской области зафиксировано 2139 случаев COVID-19. Суточный прирост составил 111 человек.

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