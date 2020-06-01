В Москве может потеплеть до плюс 28 градусов

Начало календарного лета выдалось в столичном регионе прохладным.

1 июня, по информации Гидрометцентра, воздух в Москве и области может прогреться максимум до плюс 14 градусов. Но из-за довольно сильного северо-восточного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

2 июня погода существенно не изменится. Будет прохладно, ветрено и дождливо. Положительные изменения должны начаться в среду, когда воздух прогреется до плюс 15-20 градусов. Но опять же не исключен дождь.

В четверг станет еще на пару градусов теплее, но дожди не отступают. Ветер сменит направление на южное, станет намного комфортнее. В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, днем 17-22 тепла. В субботу может обойтись без дождей, температура повысится до плюс 24 градусов, а в воскресенье есть надежда, что потеплеет и до плюс 28-ми.

По данным Гидрометцентра, май оказался очень дождливым. За период с 29 по 31 мая в столичном регионе выпало 95 мм осадков, или почти 2 месячные нормы. А за весь май выпало более 3-х месячных норм. В мае 24 дня были с дождем. Также май оказался холоднее нормы, его средняя температура составила 11,7 градуса (норма- 13,1 градуса). В 2019 и 2018 годах этот месяц был теплым, а вот в 2017 году май был еще прохладнее, чем только что завершившийся. Тогда средняя месячная норма не дотянула и до 11 градусов.