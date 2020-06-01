В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов

Столичные полицейские задержали преступную группировку, которая вымогала деньги у таксистов, работавших на площади трех вокзалов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники обложили таксистов ежемесячной данью - в зависимости от марки машины платить нужно было от 7 до 30 тысяч рублей. В противном случае угрожали испортить машины, а особо строптивых водителей избивали.

Задержаны шесть человек. Это, как предполагает следствие, организатор группировки и исполнители - сборщики денег и лица, угрожавшие таксистам и избивавшие их. У задержанных изъято оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство, совершенное организованной группой".