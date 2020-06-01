В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по версии следствия, злоумышленник, используя соцсеть и один из каналов YouTube, публично распространил под видом достоверной информации видеролики, содержащие заведомо ложные сведения. Так, в одном из роликов сообщалось о том, что COVID-19 - это в действительности другая болезнь, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей. В другом ролике автор сообщил, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

После проеденной прокуратурой Москвы проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Основным мотивом размещения фейков 54-летний житель столицы назвал желание увеличить число своей аудитории на различных ресурсах в интернете. Обвинительное заключение по этому делу утвердила прокуратура Южного административного округа Москвы. Прокурор вручил копии обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику. Само уголовное дело направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения по существу.