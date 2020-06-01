В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей

В Воронеже направлено в суд уголовное дело против бывшей помощницы воспитателя. 35-летняя женщина обвиняется в краже золотых крестиков у малышей.

- Она снимала крестики с детей ясельного возраста и сдавала их в ломбард. Дети не понимали, что происходит, да и рассказать не все могли, - сообщил исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Воронежа Алексей Щербаков.

Всего в деле пять эпизодов. Пропажу заметили родители и обратились в полицию. Найти похитительницу не составило труда. Женщина признала вину и возместила ущерб, выплатив более 30 тысяч рублей.

Уголовное дело против нее возбуждено по статье 158 УК РФ (кража).