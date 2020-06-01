Главврач больницы в Улан-Удэ получил выговор из-за вспышки COVID-19

В Улан-Удэ главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Об этом в Instagram сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

"Ситуация непростая. Мы выяснили, что занос инфекции произошел от бессимптомного пациента. На карантине находятся два корпуса", - рассказала она.

Согласно информации республиканского оперативного штаба на 29 мая, в РКБ был выявлен 141 случай COVID-19, в том числе 34 человека - медперсонал, 48 пациентов и 59 человек - в домашних очагах медработников и пациентов. На утро 1 июня выявлено еще пять человек с коронавирусом. В общей сложности COVID-19 подтвержден у 1563 человек в республике.