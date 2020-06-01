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01.06.2020 06:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Текст: Юлия Гарднер

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. Сейчас его дело расследуют по статье об убийстве.

- Но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во- вторых, добавится статья "Покушение на убийство", - сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

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Напомним, 25 октября прошлого года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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