В Якутске открылась скорая ветеринарная помощь

На базе одной из ветеринарных клиник Якутска начала работать скорая ветеринарная помощь.

Как сообщается в официальном аккаунте администрации главы и правительства Якутии в Instagram, новой службе выделили один автомобиль.

- Это своего рода экстренная мера в период пандемии. Пока вызовов было мало, но мы провели уже первые ветеринарные работы, - отметил ветеринарный врач Егор Неустроев.

По его словам, автомобиль скорой ветеринарной помощи оборудован всем необходимым. В салоне оборудована операционная с капельницей, есть носилки. Егор Неустроев подчеркнул, что врачи могут приезжать на вызов как к мелким домашним животным, так и к крупному сельскохозяйственному скоту. У бригады айболитов есть все для того, чтобы выполнять любые ветеринарные процедуры.