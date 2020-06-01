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01.06.2020 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане пришкольные лагеря заработали в онлайн-режиме

Текст: Артем Красиков

В Магадане с 1 июня начали работать дистанционные лагеря в режиме онлайн, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятия для 2300 ребят подготовили в 21 школе. Эфир для детей будет проходить каждый день с 10 до 12 часов на канале "Колыма+". Перед трансляцией воспитатели будут проводить перекличку со школьниками по телефону.

При каких условиях смогут открыться детские лагеря

"Юных зрителей ждут мастер-классы по рисованию, аппликации, театральные миниатюры, лекции сотрудников ГИБДД и МЧС, тренировки со спортсменами, экскурсии, сказки, концерты", - отмечается в сообщении.

Для детей организуют и питание - "витаминные ланч-боксы", в которые включили соки, нектары, свежие фрукты, сыры, кондитерские изделия и молочную продукцию. Выдавать наборы будут раз в неделю.

Также сообщается, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки планируется открыть пять пришкольных лагерей для 155 человек.

Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Отдых детей в летних лагерях

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