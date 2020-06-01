Детские лагеря Удмуртии планируют открыть в режиме обсервации

Детские лагеря Удмуртии будут работать в режиме обсервации. Их открытие пока планируют на 1 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

- Сотрудники не будут выезжать из лагеря, родительские дни не будут организованы, то есть дети приезжают со справкой о том, что они здоровы, что в контакте не были, и две недели находятся в лагере постоянным составом, чтобы не запустить инфекцию, - сказала Авдеева.

Она добавила, что сейчас в Удмуртии также готовятся к открытию школьные лагеря и спортивные площадки.

- Но я еще раз повторяю: все зависит от эпидобстановки, - уточнила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

По данным на 1 июня в Удмуртии зарегистрировано 717 случаев коронавируса, в том числе 35 за последние сутки. 396 человек выздоровели, 18 умерли.