Экс-начальник полиции нижегородского Дивеево осужден за подставное ДТП

Экс-главу полиции Дивеево в Нижегородской области осудили за организацию подставного ДТП с главой Дивеевского района, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что подполковник, занимая должность начальника межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский", организовал на дороге столкновение машины своего пособника с автомобилем Toyota Camry, которым управлял глава района.

Как оказалось, у подполковника была личная неприязнь к главе, и он надеялся, что медицинское освидетельствование покажет, что тот управляет авто в пьяном состоянии, и его уволят, но глава района оказался трезв.

25 марта 2020 года подполковника полиции, организовавшего ДТП, уволили со службы в органах внутренних дел за превышение должностных полномочий.

Свою вину он полностью признал. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.