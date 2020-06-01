Экс-начальник полиции нижегородского Дивеево осужден за подставное ДТП

Новости

Продюсеры назвали лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко 14:00
Nissan показал конкурента Creta и Duster 14:00
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США 13:59
Пермячка избила инспектора МВД, проверявшего условия жизни ее детей 13:57
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов 13:56
На въездах в Севастополь начали тестировать на коронавирус 13:54
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки 13:45
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга 13:43
Три известные комедии в переводе Гоблина вышли в Сети 13:40
Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции 13:34
Почти семь тысяч штрафов отменили водителям в Москве 13:34
Метеорологи объяснили природу частых гроз над островом "грома и молний" 13:34
Летние оздоровительные лагеря в Подмосковье могут открыться с 1 июля 13:33
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой 13:32
Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
В США перенесли слушания по делу убившего афроамериканца полицейского 13:28
В ЕЭК подготовлен план по предотвращению распространения COVID-19 13:19
Минобрнауки снял запрет на экспедиции и работу с установками Mega-science 13:19
В Перми возобновили работу крупные непродовольственные магазины 13:19
В уральском заповеднике попал в кадр медведь в жилетке 13:18
Кинологи составили топ-5 лучших пород собак для детей 13:17
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
В Кремле прокомментировали слова Трампа про приглашение РФ на саммит G7 13:15
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Volkswagen придумал для российского Tiguan новую комплектацию 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальник полиции нижегородского Дивеево осужден за подставное ДТП

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Экс-главу полиции Дивеево в Нижегородской области осудили за организацию подставного ДТП с главой Дивеевского района, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фото: iStock
За ДТП без водительских прав предложили сажать в тюрьму

Суд установил, что подполковник, занимая должность начальника межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский", организовал на дороге столкновение машины своего пособника с автомобилем Toyota Camry, которым управлял глава района.

Как оказалось, у подполковника была личная неприязнь к главе, и он надеялся, что медицинское освидетельствование покажет, что тот управляет авто в пьяном состоянии, и его уволят, но глава района оказался трезв.

25 марта 2020 года подполковника полиции, организовавшего ДТП, уволили со службы в органах внутренних дел за превышение должностных полномочий.

Свою вину он полностью признал. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти