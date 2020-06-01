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01.06.2020 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пензенская прокуратура проверит видео с дракой школьников

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Появившимся в интернете видеороликом с дракой пензенских школьников заинтересовалась областная прокуратура.

Наделавшая шума видеозапись появилась в соцсетях накануне. На ней видно, как несколько подростков избивают своего сверстника в школьном дворе. Позже видео было удалено.

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В понедельник в прокуратуре Пензенской области сообщили о проведении доследственной проверки в отношении предполагаемых участников происшествия. По предварительным данным, это подростки 2005 года рождения.

Как пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации по исполнению законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионе действует режим повышенной готовности. Согласно ему прогулки, тем более, на территории образовательного учреждения запрещены. Для пензенских школьников прозвенел последний звонок, 30 мая они завершили дистанционное обучение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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