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01.06.2020 12:58
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Прорыв ПВО стратегическим ракетоносцем РФ показали на видео

Текст: Антон Валагин

Минобороны России опубликовало видео с тренировки стратегического ракетоносца ВКС РФ Ту-95МС.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем

В ходе летно-тактического учения отрабатывался прорыв зоны ПВО противника. Несмотря на серьезность задачи, экипаж работал спокойно и полет прошел так же мирно, как рейс пассажирского Airbus в Анталью - по крайней мере, так показалось со стороны.

Тренировка прошла в рамках смотра готовности авиабазы дальней авиации Энгельс под Саратовом к летнему периоду обучения. Созданная командованием соединения комиссия проверило качество проведения регламентных работ на всей технике авиабазы: начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими бомбардировщиками, - сообщили в МО РФ.

Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область РГ-Видео

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