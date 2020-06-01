В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полиция установила, что они открыли в регионе филиал организации, идеологией которой являются "насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, возбуждение социальной, национальной и религиозной розни, воспрепятствование деятельности государственных органов". При этом они знали, что ее деятельность запрещена и вовлекали новых участников.

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ, Росгвардии и СК они были задержаны. Во время обысков у них нашли экстремистские материалы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Задержанным предъявлено обвинение по данной статье и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.