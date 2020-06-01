Житель Прикамья пойдет под суд за попытку взорвать жилую многоэтажку

Следственный комитет завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Березники Пермского края, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствию удалось установить, что в ноябре прошлого года 28-летний житель Березников умышленно открыл конфорки газовой плиты в квартире, после чего покинул место преступления, предполагая, что утечка газа приведет к взрыву и гибели жильцов дома. К счастью, взрыв удалось предотвратить.

Подозреваемый был задержан. В соответствии с заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан невменяемым. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.