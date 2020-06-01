В Новосибирске загорелся крупный склад с автомобильными шинами

Пожарные борются с огнем в Заельцовском районе Новосибирска, где вспыхнул склад с автомобильными шинам и изделиями из дерева. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Сигнал о возгорании на улице Гипсовая поступил на пульт в 14.00 по местному времени. Уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте. Сейчас все силы брошены на то, чтобы ликвидировать угрозу распространения огня на соседние строения. В данный момент на тушении задействованы 51 человек личного состава и 14 единиц техники.

Очевидцы сообщают о столбе черного дыма, который поднимается над горящей постройкой, и едком запахе, распространившемся в округе. На место прибыла химическая лаборатория. Пожару присвоена вторая категория сложности. По данным администрации склада, людей внутри нет. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.