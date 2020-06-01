В Ингушетии расстреляли из автомата местного жителя

На автомобильной трассе вблизи селения Яндаре в Ингушетии из автоматического оружия был убит житель республики. По сообщению регионального управления МВД РФ, причиной убийство, скорее всего, стала кровная месть.

Преступление было совершено прямо посреди белого дня и попало на камеру видеорегистратора. Погибший был за рулем иномарки, которой преградил путь внедорожник, чем и воспользовался стрелявший.

Убийца управлял автомобилем отечественного производства и выскочил из него в черной маске на лице. Он расстрелял свою жертву в упор. По предварительным данным правоохранителей, мотивом убийства могла стать кровная месть со стороны членов религиозной секты. Подробности на данный момент не уточняются.

Как рассказала "РГ" жительница села Яндаре, попросившая не называть ее имени, погибший - ее односельчанин Башир Падиев. В 2014 году его брат убил человека в ходе перестрелки, был осужден и отбывает наказание. По ее мнению, родственники погибшего шесть лет назад парня могли отомстить виновному в его смерти.

По факту очередного убийства возбуждено уголовное дело.