В Вологодской области нашли тела пятерых утонувших мужчин

В Вологодской области обнаружили тела пятерых мужчин, которые утонули в озере. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ЧП произошло еще 12 апреля. Житель поселка Новокемский 1990 года рождения купил моторную лодку. Четверых друзей и знакомых он пригласил испытать покупку и проверить ее на воде. О предполагаемой рыбалке своим родственникам приятели не говорили. А когда те стали им звонить ближе к вечеру, аппараты были вне зоны действия сети.

Поиском занялись спасатели и следователи. Один из свидетелей рассказал, что встретил пятерых мужчин на моторной лодке около 14 часов. Они двигались по реке Кема по направлению к реке Ковжа, из чего он предположил, что лодка направилась к Белому озеру. Спасательных жилетов на мужчинах не видел, рыболовных снастей тоже.

Тела пятерых мужчин нашли в течение последней недели: двоих - на берегу города Белозерска в 40 километрах от предполагаемого места крушения лодки, еще двоих - в фарватере Белого озера в районе второго буя, последнего - также в озере. Следователи осмотрели тела погибших. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальных причинах смерти, не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.