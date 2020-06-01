В Карелии 37 вахтовиков - строителей ГЭС заразились коронавирусом

В Карелии на строительстве Белопорожских ГЭС 37 вахтовых рабочих показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. В очаге уже работают медики и эпидемиологи, проводятся санитарные мероприятия.

Как сообщает карельский оперштаб по противодействию распространению коронавируса, все заболевшие граждане изолированы. В ближайшее время их доставят в Беломорскую центральную районную больницу и обследуют. Если подтвердится пневмония, то их отправят в Петрозаводск в монопрофильный центр по лечению коронавируса. Он организован на базе госпиталя для ветеранов войн. Остальных, с легкой формой, станут лечить в Сегеже и Беломорске.

На территории стройплощадки провели дезинфекцию и полную смену вахты. Минздрав Карелии заявил, что при необходимости здесь развернут выездной госпиталь.