Число пациентов с COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 187

В Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом количество пациентов и сотрудников с COVID-19 увеличилось до 187 человек. Об этом "РГ" сообщили в администрации Волгоградской области.

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были выявлены в учреждении в конце прошлой недели. Всего в интернате 350 пациентов и 60 сотрудников.

Сначала тест на COVID-19 был положительным у 30 из них. Теперь количество выявленных случаев увеличилось до 187. 63 пациента госпитализированы в инфекционные стационары Волгограда.

В интернате проводится расследование, по предварительной информации источником заражения стал один из его сотрудников.