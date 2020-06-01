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01.06.2020 14:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число пациентов с COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 187

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом количество пациентов и сотрудников с COVID-19 увеличилось до 187 человек. Об этом "РГ" сообщили в администрации Волгоградской области.

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Напомним, первые пациенты с коронавирусом были выявлены в учреждении в конце прошлой недели. Всего в интернате 350 пациентов и 60 сотрудников.

Сначала тест на COVID-19 был положительным у 30 из них. Теперь количество выявленных случаев увеличилось до 187. 63 пациента госпитализированы в инфекционные стационары Волгограда.

В интернате проводится расследование, по предварительной информации источником заражения стал один из его сотрудников.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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