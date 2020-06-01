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01.06.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19. Возраст самого маленького пациента за все время пандемии на Кубани составил четыре месяца, а старшего - 88 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Всего в числе заболевших восемь детей: кроме четырехмесячного младенца из Тимашевского района, двухлетний - в Армавире, пятилетний - в Мостовском районе, 13-летний подросток в Гулькевичском районе, 16-летний - в Динском. Кроме того, коронавирус выявлен у троих детей в Сочи (двух, четырех и десяти лет).

- Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели - это 70,3 процента от общего числа. 33 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - рассказали в министерстве здравоохранения края.

В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратился 9771 человек (в том числе 919 детей). Продолжают стационарное лечение 2191 человек (205 детей). Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 13466 человек (586 детей).

В обсерваторах размещено 2835 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 57 положительных результатов у проживающих в обсерваторах.

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