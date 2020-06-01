На Кубани умер анестезиолог-реаниматолог с COVID-19

Врач анестезиолог-реаниматолог Армавирского онкодиспансера накануне скончался с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Это 33 летальный случай в регионе среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии.

Как выяснилось, 12 мая этот 58-летний медик давал наркоз пациентке Армавирского онкодиспансера, у которой вскоре была выявлена коронавирусная инфекция. Буквально через два дня самочувствие врача ухудшилось - у него повысилась температура и появился сухой кашель.

18 мая армавирский анестезиолог-реаниматолог поступил в инфекционную больницу с положительным результатом на COVID-19. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности мужчину через день перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу города Краснодара с тяжелым течением коронавирусной инфекции и внебольничной двусторонней пневмонией.

По информации оперштаба, в последующем по тяжести состояния мужчина был госпитализирован в краевую клиническую больницу на ЭКМО. Несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось.

Отметим, что за последние сутки выявлено 84 новых подтвержденных случая коронавируса (47 женщин и 37 мужчин). Возраст самого маленького пациента за все время пандемии на Кубани составил четыре месяца. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели.