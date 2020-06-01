Летчики ЦВО выполнили ночную дозаправку в воздухе над Южным Уралом

Военные летчики выполнили дозаправку топливом в воздухе во время учений над Южным Уралом. Экипажи, передает пресс-служба Центрального военного округа, совершили около 150 подходов к танкеру Ил-78.

Более 20 экипажей истребителей перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР ЦВО в течение четырех смен выполнили более 60 вылетов. Подход к конус-датчику авиационного топливозаправщика считается одним из самых непростых элементов летной подготовки, его авиаторы отработали на высоте от двух до шести тысяч метров, сближаясь с танкером на дистанцию до 10-15 метров.

"Скорость движения воздушных судов в момент дозаправки составляла 550-600 километров в час. Подходы к конус-датчику летчики выполняли поочередно, а также синхронно в составе пары днем и ночью, с использованием бортовых осветительных приборов", - уточнили в ЦВО.

В общей сложности в учении приняли участие шесть Су-34, два самолета-разведчика Су-24МР челябинского авиаполка и четыре МиГ-31БМ канского полка (для отработки программы они пролетели более 2,5 тысяч километров до аэродрома Шагол). Обеспечивали учения более трех сотен военнослужащих - летчики, инженерно-технические специалисты, группа обеспечения и управления полетами.