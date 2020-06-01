Тренер Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.

Тутберидзе улетела в США в марте нынешнего года к своей дочери Диане Дэвис. Из-за пандемии коронавируса все тренировки на территории Москвы, включая и школу фигурного катания во дворце спорта "Хрустальный", где работает школа Тутберидзе, были приостановлены.

Сейчас тренер вернулась в Россию. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Группа Тутберидзе не проводила тренировок с 21 марта. Однако сейчас спортсмены, включая Алену Косторную и Анна Щербакову, находятся на учебно-тренировочной базе "Новогорск", где возобновлены тренировки.

Ранее группу Тутберидзе покинула Александра Трусова, решившая продолжить карьеру в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.