В Болгарии открылись рестораны и кафе

В соответствии с распоряжением министра здравоохранения Болгарии, с сегодняшнего дня все рестораны и кафе на территории республики могут начать принимать посетителей.

В список заведений, открытых теперь для клиентов, также вошли детские клубы, игровые залы в торговых центрах и прочие увеселительные центры. Проведение дискотек и посещение ночных клубов остается под запретом.

Кроме того, София отменила двухнедельный карантин для прибывающих в Болгарию граждан ряда стран Евросоюза (за исключением наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса государств), а также Сербии и Северной Македонии.

К настоящему времени в Болгарии зафиксировано более двух с половиной тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели более тысячи, летальных исходов - менее двухсот.