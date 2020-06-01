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Рубрика: Общество

В День защиты детей Радио Romantika запустила "Калейдоскоп добра"

1 июня на Радио Romantika прошел благотворительный радиомарафон "Калейдоскоп добра", призванный привлечь внимание взрослых к проблемам тех, за кем будущее.

Фото: iStock
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В этот день в эфире радиостанции говорили только о добре. На связи со слушателями были президент благотворительного фонда "Линия Жизни" Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Бюро Добрых Дел" Анна Чупракова, генеральный директор благотворительного фонда "Подарок ангелу" Анастасия Приказчикова. Раскрутить "калейдоскоп добра" помогали и популярные артисты, знаменитые телеведущие, выдающиеся спортсмены. Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, Рита Дакота, Тутта Ларсен, Ирина Слуцкая, Юлия Костюшкина, Наталья Подольская, Анна Плетнева, Ханна поделились яркими воспоминаниями из своего детства, рассказали о секретах воспитания и счастливых моментах, которые испытали, став родителями.

Фото: iStock
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Президент благотворительного фонда "Бюро Добрых Дел" Анна Чупракова, открывая радиомарафон, отметила, что сегодня в российских детских домах в основном живут подростки: из пятнадцати ребят двенадцать человек - дети в возрасте старше 12 лет. Кандидаты в приемные родители нечасто рассматривают их для усыновления и опеки. Остается и проблема возврата из приемных семей в социальные учреждения ребят этой возрастной категории. Сказывается слабая подготовка новых родителей к проживанию в их семье ребенка-подростка.

В эфире Радио Romantika звезды вспоминали и о том времени, когда сами были детьми, и о людях, детях и семьях, чьи примеры мотивируют на самые искренние и добрые поступки. У подопечных фонда "Линия жизни" одна общая мечта - чтобы все плохое осталось позади. Более 15 лет фонд помогает тяжелобольным детям по всей России стать здоровыми. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, медицинские исследования, приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, оперативное лечение детишек с серьезными диагнозами, как принято говорить, особенных детей.

Благотворительные марафоны в День защиты детей стали для Радио Romantika доброй традицией. Побуждая своих слушателей к дружбе и созиданию, доброте и состраданию, радиостанция проводит их уже на протяжении семи лет, и неизменно они находят отклик в сердцах миллионов, и даже замечены на высоком уровне - названы лучшими социальными проектами России.

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