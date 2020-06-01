В День защиты детей Росгвардия запустила масштабную онлайн-программу

В Росгвардии оказывают помощь и поддержку юным гражданам России, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства. Эта поддержка находится на особом контроле главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова.

В ведомстве сообщили, что Росгвардия шефствует над 101 специализированным образовательным учреждением, в числе которых 43 детских дома, 39 школ-интернатов и 19 детских домов. На учете в воинских частях и территориальных органах ведомства состоит 15 тысяч многодетных семей.

Понятно, что с особой заботой в Росгвардии относятся к детям, чьи родители погибли при исполнении воинского и служебного долга. Здесь своих не бросают. Под опекой находятся около 2 тысяч таких ребят. Ежегодно за счет внебюджетных средств для них организуют оздоровительный отдых .

В этом году военнослужащие и сотрудники Росгвардии подготовили масштабную онлайн-программу. Во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока в режиме онлайн выступят войсковые ансамбли песни и пляски, коллективы художественной самодеятельности Росгвардии, пройдут благотворительные акции "Дорогою добра", "Каникулы с Росгвардией", откроются иллюстрированные выставки на тему "Дети-наше будущее". Военнослужащие и сотрудники также примут участие в поздравительной онлайн-эстафете "Дети-детям".