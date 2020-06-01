В этом году ВМФ получит 35 новых кораблей и судов

1 июня главком ВМФ России Николай Евменов утвердил приемный акт по новому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения "Князь Владимир". Но официально атомоход проекта 955А войдет в состав нашего Военно-морского флота после подъема на лодке Андреевского флага.

Дату церемонии, по словам главкома, определят в ближайшее время. Скорее всего, торжественное событие произойдет в первой половине июня. А вот место прописки подводного крейсера уже известно - "Князь Владимир" будет служить на Северном флоте. Новую лодку в том числе планируют использовать для патрулирования в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана.

Николай Евменов сообщил, что до конца года в состав ВМФ примут 35 кораблей и судов различных классов. Кроме того, продолжится строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для черноморцев, малых ракетных кораблей проекта 22800 для службы на Балтике, а также кораблей противоминной обороны проекта 12700.