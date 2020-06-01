В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Как передает El Mundo, подобное произошло впервые с марта, когда в стране разразилась эпидемия.

"За минувшие сутки у нас нет ни одного умершего, это очень благоприятное известие", - рассказал глава координационного центра по предупреждению вреда для здоровья и чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон. По его словам, за последние 24 часа был зарегистрирован всего 71 случай инфицирования. При налаженной системе тестирования случаи заболевания выявляются в течение суток после проявления симптомов, отметил он.

По его мнению, нынешняя ситуация в сфере здравоохранения позволяет еще больше ослабить ограничительные меры. Впрочем, перевести ту или иную провинцию на следующий этап выхода из карантина власти страны смогут только в следующий понедельник (оценка ситуации проводится на еженедельной основе, и о том или ином решении становится известно обычно в пятницу).

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 239 638 случаев инфицирования коронавирусом, 27 127 человек скончались, 150 376 выздоровели.

Эпидемия коронавируса в Испании пошла на спад в конце апреля, что позволило в начале мая ослабить карантин, введенный в стране 14 мая. Этот процесс предполагает четыре этапа, в настоящее время более половины испанских провинций находятся уже на третьем. В стране постепенно открываются и наполняются посетителями магазины, рестораны, музеи, пляжи. Процесс перехода к "новой нормальности" должен завершиться к концу июня - началу июля. При этом власти страны уже заявили, что готовы со следующего месяца начать принимать иностранных туристов. В июле больше не будет действовать 14-дневный карантин для прибывающих в Испанию.