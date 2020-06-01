В "РГ" пройдет видеоконференция "Ваша победа на уроках русского"

3 июня в "Российской газете" пройдет видеоконференция "Ваша победа на уроках русского". Более 500 эссе на тему "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" мы получили от учителей из 42 стран. Накануне дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка, когда объявляются итоги нашего, уже ХХ Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов, мы встретимся онлайн с участниками и лауреатами разных лет.

Как русский язык и российская культура помогают школьникам в зарубежье узнать правду, а не фейки о Второй мировой войне?

Эти вопросы обсудят наши эксперты:

- председатель жюри Пушкинского конкурса, известный лингвист и профессор Высшей школы экономики Марина Королева.

педагоги-русисты: Тамара Скурихина из Украины, Людмила Агаханян из Армении, Айгуль Амитова из Казахстана, Александр Толстых из Австрии, Наталья Черкес из Беларуси, Игорь Жуковский из Франции.

Модератор: Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "РГ", автор идеи конкурса.