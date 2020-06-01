В США найдены останки беременного ихтиозавра

В американском штате Невада найдены останки беременной самки ихтиозавра - живородящего рыбоящера, напоминавшего современного дельфина. Ихтиозавры жили в мезозое 250-94 миллиона лет назад.

Немецкий палеонтолог Мартин Сандер, который уже 20 лет ведет раскопки в Неваде, обнаружил останки в октябре прошлого года и недавно опубликовал статью о своей находке, сообщает научный портал Phys.org.

Самка ихтиозавра, которую назвали Мартина, жила примерно 246 миллионов лет назад. Она была 3,6 метра длиной, что меньше других видов известных науке ихтиозавров, некоторые из которых достигали в длину 18 метров.

При этом ее зубы, длиной более пяти сантиметров, оказались столь же большими, как и у более крупных особей данного отряда.

Мартина, отмечается в публикации, представляет собой еще неизвестный науке вид ихтиозавров. При этом она стала второй обнаруженной беременной самкой ихтиозавра. Первая, возрастом 249 миллионов лет, была найдена на территории Китая.